L'info marché du jour Des conditions de cultures particulièrement mauvaises cette année

Seulement 61 % des cultures de blé atteignent la notation « bon à très bon » selon FranceAgriMer. C’est largement en dessous de l’année dernière, avec 20 points d’écart !

FranceAgriMer continue de dégrader ses notations pour l'état des cultures de blé. (©Terre-net Média)À ne pas manquer : Vers un record absolu d'exports de blé français vers les pays tiersLes conditions de cultures continuent de se dégrader en France d’après FranceAgriMer, et deviennent même particulièrement mauvaises. D’après le rapport hebdomadaire, seulement 61 % des blés sont dans un état « bon à très bon » à l’issue de la semaine 15, du 7 au 13 avril. Ce qui constitue une chute de 20 points par rapport à l’an dernier. C’est le plus mauvais ratio enregistré à cette période de l’année, le pire état depuis plus de dix ans !Le stade épi 1 cm est désormais atteint presque partout, à 99 % contre 93 % la semaine précédente et 99 % en 2019. La date médiane de ce stade est en avance de deux jours comparé à la moyenne quinquennale et à celle de l’an passé. Quant au stade 2 nœuds, il a bondi de 19 % à 42 %, contre 32 % en 2019.À lire : Le manque de pluies dégrade les cultures de l’hémisphère n...