L'info marché du jour Des conditions de cultures préoccupantes pour le blé

Triste début de saison pour les cultures de blé en France, selon FranceAgriMer. Seulement 65 % des cultures sont dans un état « bon à très bon », soit 20 points de moins que l'an passé ! La baisse de surface cette année réduit en outre le potentiel de production français.

D'après FranceAgriMer, 2 % des cultures de blé sont dans un état « très mauvais », 10 % dans un état « mauvais », 24 % dans un état « assez bon », 64 % dans un état « bon » et 1 % dans un état « très bon ». (©Terre-net Média) Les cultures de blé sont en moins bon état que l'année dernière. C'est ce qui ressort du dernier rapport de FranceAgriMer publié ce vendredi, qui a mis en évidence une nette dégradation des cultures françaises. Selon l'organisme, au 10 février, seulement 65 % des cultures étaient dans un état « bon à très bon », alors qu'elles étaient 85 % l'année dernière. Soit une chute de 20 points ! 12 % des cultures sont même dans un état « mauvais à très mauvais », alors qu'elles n'étaient que 2 % l'an passé. C'est en Poitou-Charentes et Pays-de-la-Loire que les conditions sont les moins bonnes, avec respectivement 32 % et 29 % des cultures dans un état « mauvais à très mauvais ».