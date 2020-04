L'info marché du jour Des surfaces de maïs en hausse de 10 %

Les surfaces de maïs devraient nettement progresser cette année, profitant de la baisse des emblavements en blé notamment, selon l'AGPM.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

La baisse des surfaces de blé permet aux surfaces de maïs de progresser. (©Terre-net Média)L’excès d’eau durant l’automne a perturbé le déroulement des semis de céréales d’hiver, et les surfaces de blé notamment sont en net recul cette année. Face à des parcelles qui n’ont pas pu être emblavées ou qui ont dû être retournées pour certaines, beaucoup se sont tournés vers le maïs.À lire : En France, des surfaces de blé et de colza au plus bas depuis près de 20 ansLes surfaces sont ainsi attendues cette année en hausse de 10 % par rapport à 2019, soit 135 000 hectares supplémentaires.« À ce jour 60 à 65 % des semis ont été réalisés dans de bonnes conditions. Les régions au nord de la diagonale « Mont St Michel – Marseille » ont des conditions sèches et les pluies attendues cette semaine seront bienvenues. En maïs fourrage, une légère hausse des emblavement (1 à 2 %) est attendue », explique l'AGPM dans une note.À lire : « Cesser les accords suicidaires », demande la CEPMPar ailleurs, la fo...