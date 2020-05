L'info marché du jour Doublement des droits de douane sur le maïs importé en Europe

L’Union européenne a décidé d’augmenter les droits de douane qui avaient été mis en place sur les importations de maïs, de sorgho et de seigle. En passant à 10,40 €/t, ils devraient permettre d’éviter une dépréciation supplémentaire sur les marchés européens.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

L'activation des droits de douane est le « dernier outil de régulation du marché du maïs européen », estime la CEPM. (©Pixabay)Avec l’effondrement des cours du pétrole, l’industrie de l’éthanol a été largement impactée et les cours du maïs américain se sont écroulés. Face à des prix au plus bas depuis 10 ans, la Commission européenne avait instauré des droits de douane sur les importations de maïs à destination de l’Union européenne.Depuis le 27 avril dernier, ces droits s’élevaient à 5,27 €/t. Mais en raison de la forte dépréciation du maïs US Fob Golfe, l’Union européenne a décidé de les doubler, pour soutenir les prix intérieurs. Ils sont donc désormais passés à 10,40 €/t, ce qui permet ainsi de bloquer toute dépréciation supplémentaire sur les marchés européens.À lire : « Cesser les accords suicidaires », demande la CEPMToutefois, la Confédération européenne de la production de maïs et de sorgho (CEPM) soulignait la semaine passée que « le prix à l’intervention pour le maïs, sur le...