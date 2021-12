L'info marché du jour Durabilité : le soja US est conforme aux exigences de ses clients européens

L’Ussec, l’organisation qui gère l’export de soja aux États-Unis, s’est félicitée le 20 décembre que le soja américain ait été certifié « durable et responsable » par la Fefac : Fédération européenne des fabricants d’aliments composés.

Soy Export Sustainability, LLC, andthe U.S. Soybean Export Council (USSEC) announced that the U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP) has passed stringent independent benchmarking to confirmits compliance with FEFAC Soy Sourcing Guidelineshttps://t.co/IRWCG56341 pic.twitter.com/RzO9hD023q