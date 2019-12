L'info marché du jour En Allemagne aussi, les surfaces de blé sont en baisse

Agreste annonçait la semaine passée une baisse de 5 % des surfaces de blé en France, qui devraient s’établir à 4,7 Mha, conséquence de l’excès d’eau ces derniers mois. Ce qui correspond au niveau le plus bas enregistré depuis 2003. L’Allemagne n’échappe pas non plus cette année à cette réduction des surfaces.

L’Office allemand de la statistique a annoncé une diminution de 7 % de l’assolement national de blé, à seulement 2,8 Mha. Il passe largement sous la moyenne quinquennale, qui s'établit à 3,1 Mha. Comme pour la France, il s'agit du plus bas niveau enregistré depuis 2003 !

À l'inverse, les surfaces de colza sont attendues en augmentation de 12 % comparé à l'an dernier, soit à 952 kha. Mais cette hausse n'a rien d'exceptionnel, étant donné que 2019 avait été l'année où l'assolement de colza a été le plus faible en 22 ans. Les surfaces progressent, certes, mais restent sous la barre du million de tonnes, très largement en dessous de la moyenne quinquennale.

According to @destatis, the ???? German??w. #wheat planted area for the 2020 #harvest is seen at ~2.8Mha ie ?7% on last year and compared with 3.1Mha on a 5-yr avg. Re winter #OSR [98% of total prod.]= <1mha ie="" 12="" but="" just="" because="" of="" last="" year="" s="" 22-yr="" low="" a="" href="https://twitter.com/hashtag/oatt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw" data-mce-href="https://twitter.com/hashtag/oatt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#oatt pic.twitter.com/hIdKcVa5gY<!1mha><!1mha><!1mha><!1mha><!1mha>