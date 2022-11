L'info marché du jour En Ukraine, incertitude sur la production 2022 de maïs

D’après les dernières estimations du cabinet d’UkrAgroConsult, les exports de blé ukrainiens devraient atteindre 14,7 Mt sur 2022/23, contre 18,8 Mt en 2021/22. En maïs, ils culmineraient à 30 Mt, soit quasiment 5 Mt de plus qu’en 2021/22 ! « Cela s’explique par des stocks de report très importants, de presque 11 Mt », pointe Marc Zribi, responsable de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer, lors d’un point presse donné le 9 novembre.

Mais attention, ces prévisions s’appuient sur une production ukrainienne de maïs pour l’instant attendue à 27 Mt pour la campagne 2022/23 (42,11 Mt sur la précédente campagne), un chiffre « à considérer avec prudence » car la guerre et l’hiver imminent font peser « des risques sur la récolte », souligne Marc Zribi.

De plus, les agriculteurs seront peut-être contraints de laisser des maïs sur pied si les coûts de séchage dépassent les gains liés à la commercialisation. « Les producteurs ne sont pas pressés de récolter le maïs (…). Ils attendent que le maïs sèche naturellement, pour économiser face aux coûts élevés », tweete le trader Oleg Levchenko.

#Ukraine #Corn farmers are not in hurry to harvest corn. Western Ukraine in mist line that. Farmers expect corn to be dried out in natural way to save money due to high costs pic.twitter.com/RDAKw0hdbF