Pour les États-Unis Exportations record de produits agricoles en 2021

• AFP

Les États-Unis ont réalisé en 2021 des exportations record de produits agricoles en valeur, aidés pour partie par la flambée des cours, la Chine étant d'assez loin la première destination américaine.

Au total, ce sont 177 milliards de dollars de denrées qui ont été envoyés à l'étranger, un chiffre en hausse de 18 % par rapport à l'an dernier et supérieur de 14,6 % à l'ancien record, qui datait de 2014, selon des chiffres publiés mardi par le ministère américain de l'agriculture (USDA) Quelque 32,9 milliards de dollars de matières agricoles sont partis en Chine, soit 18,6 % de l'ensemble, en valeur. Les exportations agricoles vers la Chine sont en croissance de 24,9 % sur un an. Suivent le Mexique, le Canada et le Japon. Ces quatre premières destinations ont toutes enregistré des records.

Outre ces chiffres, l'USDA a aussi publié le détail par denrée, mais ce décompte correspond aux douze mois allant d'octobre 2020 à septembre 2021, alors que les données globales reflétaient les exportations de l'année civile.

La première source de revenus des exportations agricoles américaines est, de très loin, le soja, qui pèse 26,4 milliards de dollars et dont la Chine, premier importateur mondial, est le premier consommateur. En y ajoutant les tourteaux de soja, résidu de l'extraction de l'huile, ainsi que l'huile de soja, le commerce de la plante légumineuse a généré 32,9 milliards de dollars de revenus.

Le prix du soja a bondi de 26 % entre la campagne 2019/20 et la saison 2020/21, selon les chiffres de l'USDA, ce qui explique partiellement le millésime record pour les exportations américaines de l'oléagineux. Suit à bonne distance le maïs (17,4 milliards de dollars), puis la viande de bœuf (9,6).

