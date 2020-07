L'info marché du jour Le Gasc égyptien achète huit cargaisons de blé russe et ukrainien

La demande internationale a été plus vigoureuse cette semaine, avec un achat égyptien qui n’est pas passé inaperçu. Le pays a contractualisé une quantité massive de blé : 470 000 t ! Les grains originaires de Russie et Ukraine seront chargés début septembre.

Les importations de blé en Égypte, le principal acheteur dans le monde, sont estimées à 13 Mt, selon l'USDA. (©Terre-net Média) L’appétit des importateurs pour les origines mer Noire en ce début de campagne se confirme, avec le Gasc (General Authority for Supply Commodities - entité publique égyptienne responsable des importations alimentaires dans le pays) qui a fait un retour aux achats remarqué sur la scène internationale en ce début de semaine.Le Gasc a contractualisé huit cargaisons de blé de mouture lors d'un appel d'offres qui s'est clôturé mardi, pour livraison du 1er au 10 septembre. Sans surprise, le blé français n’était présent dans aucune des douze offres qui ont été soumises.À lire aussi : Les exportations de blé repartent à la hausse en Russie et UkraineL’organisme égyptien a ainsi acheté 470 000 t de blé en provenance des pays du bassin de la mer Noire, dont 350 000 t d’origine russe et 120 000 t d’origine ukrainienne. Le prix moyen s’est élevé à 215,41 $/t Fob (228,49 $...