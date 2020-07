Commerce international Les exportations de blé repartent à la hausse en Russie et Ukraine

En Ukraine, les exportations de blé ont grimpé à 412 000 t au cours de la semaine se terminant le 24 juillet, d’après les données du ministère de l'agriculture du pays. C’est une progression de 79 % par rapport à la semaine précédente. Pour autant, le niveau reste inférieur de 22 % par rapport à celui de l’an dernier.

En Russie, les exports ont bondi à 905 000 t au cours de la semaine se terminant le 21 juillet. C'est 2,4 fois plus que la semaine précédente (377 000 t). Les principales destinations du blé russe ont été la Turquie (134 000 t), l'Égypte (119 000 t) et l’Oman (116 000 t), un pays de la péninsule d'Arabie.

Au cours de la campagne 2019/20, les exportations de blé russe à destination de la Turquie étaient conséquentes. « En Turquie, les importations de blé ont bondi de 67 % (!) pour enregistrer 10,7 Mt en 19/20. La Russie était le plus gros fournisseur, représentant les 3/4 des importations totales », a souligné Andrey Sizov, directeur général de SovEcon. Pour autant, « en 20/21, les importations devraient diminuer sensiblement en raison de l'augmentation des récoltes et des stocks. »

