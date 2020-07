L'info marché du jour En Ukraine, des stocks de blé au plus bas depuis dix ans

Après des exportations de céréales records en 2019/20, l’Ukraine démarre la nouvelle campagne avec des stocks de blé au plus bas depuis une décennie. Les stocks de maïs et d'orge ont fortement diminué également.

En Ukraine, le rendement moyen du blé progresse à mesure que la récolte prend de l'ampleur. (©@k_gritsko)Comme la Russie, l’Ukraine a débuté la nouvelle campagne avec des exportations relativement faibles comparé aux années précédentes, les retards de récoltes ayant encore plus limité les disponibilités. Et pour cause : l’Ukraine a annoncé démarrer la nouvelle campagne 2020/21 avec des stocks de blé au plus bas depuis dix ans.À lire : Début de campagne timide pour les exports de céréales russes et ukrainiensAu cours de la campagne 2019/20, l'Ukraine avait exporté un volume de 20,5 Mt de blé, ce qui représente une augmentation de 31 % (+ 5 Mt) comparé à 2018/19. Après un précédent exercice record en matière d’exportations, à l’instar de la France, les stocks de blé du pays au 1er juillet ne s’élèvent ainsi qu’à 1,8 Mt, selon le service national des statistiques de l'Ukraine.À lire : Après un record, le grand plongeon annoncé des exportations de blé françaisQuant aux stocks d’orges, ils ...