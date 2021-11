L'info marché du jour L’Algérie assouplit ses critères d’import de blé, ce qui pourrait pénaliser l’origine France

L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a lancé un appel d’offres international le 13 novembre, indique l’agence Agritel dans sa note du 15 novembre. Il concerne 50 000 tonnes de blé meunier pour chargements sur trois périodes, échelonnées du 16 décembre au 31 janvier.

