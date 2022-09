L'info marché du jour L'Égypte a acheté 4,2 Mt de blé à ses producteurs cette année, un record

En 2022, les autorités égyptiennes ont acheté 4,2 Mt de blé local, soit 20 % de plus que l’an dernier. Ce volume vient renforcer la réserve stratégique du pays, qui vise 65 % d’autosuffisance en blé d’ici à 2024.

Le ministre égyptien de l’approvisionnement et du commerce extérieur, Ali Moselhi, a déclaré la semaine dernière que le pays avait acheté 4,2 Mt de blé à ses producteurs lors de la campagne d’achat 2022, qui a eu lieu entre début avril et fin août.

C’est un record, qui dépasse de 700 000 tonnes le volume collecté l’an dernier mais qui reste inférieur à l’objectif de 5 à 6 Mt fixé par les autorités égyptiennes au début de la campagne d’achat.

Grâce à cette collecte, le stock stratégique de blé du pays est pour la première fois jugé suffisant pour couvrir sept mois de consommation locale, a ajouté le ministre.

Il souligne que la majorité des exploitants ont préféré réserver leur production pour un usage personnel ou la vendre au secteur privé, dont les tarifs sont plus attractifs.

Pour inciter les agriculteurs à cultiver du blé et à en lui fournir davantage, l’État égyptien vient de revaloriser son prix d’achat aux producteurs : de 865 à 885 livres/ardeb en 2022 (302 à 309 €/t), il sera de 1 000 livres/ardeb en 2023 (349 €/t).

Avec une consommation annuelle de blé qui dépasse les 20 Mt, l’Égypte est le plus gros importateur au monde. Elle se fournissait jusqu’ici à 61 % en Russie et à 23 % en Ukraine, si bien que la guerre et la flambée des prix pèsent fortement sur la sécurité alimentaire et les finances du pays.

Aussi, les autorités travaillent à amplifier l’offre locale pour limiter les achats sur le marché mondial. L’objectif : satisfaire 65 % des besoins intérieurs d’ici à 2024.

