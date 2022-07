L'info marché du jour Le Gasc égyptien s'intéresse aux blés américains et australiens

L’autorité égyptienne en charge des céréales, le Gasc, a lancé un nouvel appel d’offres international en blé qui se clôt ce mardi 19 juillet. Ce tender exclut les fournisseurs habituels de l’Égypte – l’Europe et la Mer noire – au profit des blés étasusiens, canadiens, australiens, brésiliens et argentins. Selon plusieurs observateurs des marchés, il s’agit là de tester les prix d’autres origines, ou de les encourager à vendre davantage.

« Ils n'achèteront rien », conjecture un trader sur Twitter. « Ils pourraient n'acheter qu'un cargo, ou peut-être deux si les prix sont attractifs... Puis lancer un appel d'offres toutes origines, dont la Mer noire et l'UE », estime un autre.

?? ???? GASC has announced a new ?? wheat tender on Tuesday 19th July 2022 from the following origins; USA ???? Canada ???? Australia ???? Argentina ???? Brazil ???? basis C&F for following shipment :



16 -30 Sep &/or 1-15 Oct &/or 16-31 Oct &/or 1-15 Nov.



?? Deferred LC Payment 180 days