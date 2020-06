L'info marché du jour L'Égypte entame ses achats pour la nouvelle campagne

Le Gasc a débuté ce mardi ses achats pour la nouvelle campagne. Le blé français n'a pas su rivaliser avec la mer Noire et l'appel d'offres s'est conclu par l'achat de 120 000 t de blé ukrainien. Les prix sont toutefois supérieurs à l'an dernier.

10,8 Mt de blé français ont été exportées depuis le 1er juillet dernier, selon la Commission européenne. (©Terre-net Média) L’ Égypte, le plus grand importateur de blé au monde, est revenu aux affaires en ce début de semaine. L’appel d’offres lancé mardi s’est conclu par un achat de 120 000 t de blé à livraison juillet.À lire aussi : L'Égypte, une destination aléatoire pour le blé françaisLe Gasc a ainsi contractualisé ses premiers volumes sur la nouvelle campagne. Mais le blé français n’a pas été suffisamment compétitif et, sans grande surprise, seule l’origine ukrainienne a été retenue.GASC booked 120,000 mt of Ukrainian wheat today.Dreyfus $210 +10.9 = $220.90 CFRNibulon $ 210 fob + 10.40 = $220.40 6 other offers5 RussianAST $213Solaris $215.19GrainExport $217.89RIF 55K at KSK $220 Posco Daewoo $2211 French Casillo @ 215.69Romania: no offers! https://t.co/KRgH3JYdPW— SWITHUN STILL (@RussianGrainTra) June 2, 2020Le prix traité s’est élevé à 210 $/t Fob, ce qui représente une hausse d...