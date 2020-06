L'info marché du jour L'Égypte poursuit ses achats pour la nouvelle campagne

Après l’Ukraine, au tour de la Russie de vendre son blé à l’Égypte. Le pays a de nouveau acheté 120 000 t de blé meunier cette semaine à livraison juillet.

Les achats égyptiens de blé livré en juillet s'élèvent à 240 000 t. (©Pixabay) L’ Égypte a réalisé un nouvel achat de blé meunier ce mercredi 10 juin. Le pays a contractualisé la même quantité que lors de son précédent achat de la semaine dernière, 120 000 t.À lire : L'Égypte entame ses achats pour la nouvelle campagneMais cette fois, et bien que l'origine avait manqué de compétitivité la semaine passée, aucune offre française n’a été présentée. Ni ukrainienne, ni roumaine, d'ailleurs. Seulement quatre offres russes. GASC #wheat tender: only 4 Russian offers, 0 French offers, 0 Romanian offers, 0 Ukrainian offers. Where's everyone?? Celebrating the end of lockdowns? pic.twitter.com/sKrA2UiCDb— Andrey Sizov (@sizov_andre) June 10, 2020Le Gasc a ainsi acheté uniquement du blé russe à livraison du 12 au 22 juillet, à un prix Fob de 217,25 $/t. Ce qui constitue une inflation de 7,25 $/t par rapport à l’affaire égyptienne traitée précédemment. Avec le prix du fret inclu, le montant s'élève ...