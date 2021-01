Vins L'impact des taxes Trump sur les exportations de vins (et cognac) français

• AFP

Les exportations de vins et spiritueux français aux États-Unis devraient chuter d'un milliard d'euros par an après l'application de nouvelles taxes punitives annoncées le 31 décembre par l'administration Trump, selon la fédération des exportateurs du secteur FEVS.

Le manque à gagner pour la filière viticole hexagonale à la suite de la première vague de droits de douane de 25 %, appliqués depuis la mi-octobre 2019 sur les produits français, est chiffré à quelque 700 millions d'euros par la FEVS.

Les taxes touchent jusqu'à présent les vins tranquilles (non effervescents) de moins de 14 degrés en bouteilles de moins de deux litres. Leur extension annoncée aux vins en vrac, vins de plus de 14 degrés et spiritueux à base de vin comme le cognac et l'armagnac, applicable à partir du 12 janvier, devrait augmenter ce chiffre « de quelque 300 millions d'euros », évalue César Giron, président de la FEVS.

Seuls les champagnes et vins mousseux seraient exemptés de taxes. « C'est dramatique pour la filière viticole française qui avait exporté pour 1,2 milliard d'euros en 2019 » a rappelé M. Giron. « Et c'est très grave pour le cognac », pour lequel les États-Unis sont un marché vital, ajoute un professionnel. Près d'une bouteille de cognac français sur deux est en effet commercialisée aux États-Unis, où le marketing vise beaucoup les rappeurs et "hipsters" ainsi que les clientèles afro-américaines et hispaniques.

Même s'il n'était pas visé par la première salve de taxes, le cognac a déjà subi un recul outre-Atlantique en 2020, probablement en raison de la fermeture des bars, restaurants et clubs durant la pandémie, car il est surtout consommé en cocktail : les ventes y ont reculé de 4 % en volume à 7,2 millions de caisse, et de 17 % en valeur à 1,1 milliard d'euro sur les 10 premiers mois de 2020.

Globalement, sur cette période, la France a vu ses exportations de vins non effervescents vers les États-Unis reculer de 8 % en volume et de 25 % en valeur, à respectivement 11,7 millions de caisses, et 740 millions de d'euros, indique la FEVS.

Or, les boissons alcoolisées constituent l'un des points forts des exportations françaises, au deuxième poste excédentaire du commerce extérieur juste derrière l'aéronautique et les États-Unis sont le premier marché de la viticulture et du négoce à l'exportation.

Les taxes sont imposées par l'administration Trump dans le cadre de son différend avec l'UE sur les aides publiques à Airbus et Boeing. Le président américain s'était aussi vanté dans ses tweets de vouloir punir « la folie de Macron », qui souhaitait imposer une taxe sur les « Gafa », les géants technologiques américains : « J'ai toujours dit que le vin américain est meilleur que le vin français », avait-il lancé le 26 juillet 2019.

