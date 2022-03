L'info marché du jour L'Inde devrait exporter 8,5 Mt de tonnes de blé cette campagne, un record

Deuxième producteur de blé au monde après la Chine, l’Inde pourrait en exporter 8,5 Mt sur la campagne 2021/22, dépassant de loin son record de 6,8 Mt établi en 2012/13.

C’est ce qu’a estimé le département américain de l’agriculture (USDA) le 10 mars, revoyant ainsi à la hausse de 1,5 Mt les exports indiens par rapport à ses prévisions du mois de février.

« Le rythme soutenu des exportations indiennes devrait se poursuivre en raison de ses stocks abondants et de la hausse des prix mondiaux », estime l’organisation.

Reuters rapporte que 500 000 tonnes de blé indien ont été contractualisées ces derniers jours, les acheteurs recherchant des alternatives aux blés ukrainiens et russes.

?? India ???? has apparently sold 500,000 MT of wheat ?? in the last week at between $340 to $350 FOB as per @JainPaharia



It’s estimated that ???? will export 7 MMT ?? this year (a record ??)