L'info marché du jour Des semis de cultures de printemps en retard en Russie

Comparé aux 926 000 ha semés l'an dernier à la même date, les emblavements russes de printemps sont retardés cette campagne, avec un total de seulement 221 000 ha annoncé la semaine passée.

Quatre fois moins de surfaces semées pour le moment en Russie par rapport à l'année dernière : le pays accuse un certain retard cette campagne pour les cultures de printemps déclarant, la semaine passée, 221 000 ha emblavés, surtout dans le district sud, contre 926 000 ha à cette période un an plus tôt.

Situation similaire pour les premiers passages d'engrais azotés : « 4,5 Mha ont été amendés contre 8,8 Mha il y a un an, précise le cabinet Agritel. Environ un quart des superficies associées aux cultures d’hiver ont donc reçu le premier apport contre près de la moitié » en N-1.

