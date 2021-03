Sondage Où en êtes-vous dans les semis de printemps cette année ?

Par rapport à la campagne dernière, les semis de printemps semblent aller bon train. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, la fenêtre météo actuelle fait avancer les choses, notamment pour les betteraves et le lin. Même les semis de maïs démarrent dans certaines régions.

Selon un sondage publié sur Terre-net entre le 16 et le 23 mars 2021 (1 406 votants), les semis de printemps semblent avancer bon train. 9,6 % des agriculteurs indiquent être en avance dans les semis de printemps et 31,4 % sont dans les temps.

Chargement en cours

N.B. : Les résultats de ce sondage sont indicatifs (l’échantillon n’a pas été redressé).

Sa pousse ????des nouvelles du lupin avec les températures qui arrivent sa va sortir pour l orge c est fait ??le ble de printemps il faut encore attendre un peu @noriapcoop @ServtecPvNORIA @terresinovia @ReneePREVOST80 @DelamareNoriap @nourtierantoin1 @Dami1F pic.twitter.com/66MHbbVAD0 — Lecat Hubert NORIAP (@HubertLecat) March 21, 2021

L'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer confirment aussi cette tendance : au 15 mars 2021, les semis d'orge de printemps et de blé dur étaient quasiment terminés, avec respectivement 97 % et 99 % des parcelles emblavées, contre 39 % et 95 % à la même date en 2020.

Une fenêtre météo propice pour avancer

Si, dans le sondage Terre-net, 4,8 % des agriculteurs indiquent être en retard, 49,4 % disent ne pas avoir commencé et 4,8 % ont décidé de changer de cultures sur certaines parcelles, la remontée des températures et le beau temps devraient faire bouger les choses dès cette semaine.

Comme ils le partagent sur les réseaux sociaux, les agriculteurs sont nombreux à profiter de ce créneau météo plus favorable pour avancer les semis de betteraves :

Pour le semis de printemps, compte à rebours lancé. Il faut décider selon l'humidité du sol, la finesse voulue, la météo annoncée, le débit des chantiers, la dispo du matériel en commun... délicate reflexion

J'ai décidé d'ouvrir la terre pour qu'elle se réchauffe et qu'elle sèche pic.twitter.com/Ra4Ow1MEC0 — Lievens Gilles (@GillesLievens) March 21, 2021

Les semis de lin aussi se préparent :

??C'est parti pr les semis de #lin. Le sol se réchauffe, la météo s'annonce bonne... ??

Depuis début de semaine, qqes appels aux collègues ??: "alors, tu commences quand ? Fin de semaine ? Ouai, nous aussi..."



?? détails de la journée ?? #FrAgTw #threadAgri #TerreDeLin pic.twitter.com/luwwnJkyhP — Nadège PETIT ??‍?? (@agri_zoom) March 24, 2021

Et même les semis de maïs démarrent, comme dans le sud de la Vendée :

C’est parti pour les semis de maïs 2021 avec en variété un bon p-0729 @Jennifer_17_85 pic.twitter.com/KMOd2uiSO3 — Nicolas Bonneau (@NicolasBonneau9) March 24, 2021

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net