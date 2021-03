Céréales à paille Progression du stade épi 1 cm chez les uns et semis quasi finis chez les autres

Dans son rapport hebdomadaire Céré'Obs, FranceAgriMer fait le point sur les conditions de cultures plutôt bonnes des céréales au 15 mars 2021. En une semaine, le stade épi 1 cm a progressé de 14 à 30 % pour le blé tendre et de 13 à 27 % du côté de l'orge d'hiver. Pour les orges de printemps, les semis sont quasiment terminés.

Au 15 mars 2021, les conditions de cultures des céréales d'hiver sont relativement bonnes, selon l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer. 87 % des parcelles de blé tendre sont évaluées dans des conditions "bonnes" et "très bonnes", contre 63 % à la même date en 2020. Le constat est relativement similaire en orge d'hiver et en blé dur, avec 85 % des parcelles notées en bonnes et très bonnes conditions (contre respectivement 62 et 64 % en 2020).

Le stade épi 1 cm progresse

Repère déterminant pour de nombreuses interventions, le stade épi 1 cm est atteint, au 15 mars 2021, pour 30 % des parcelles de blé tendre (34 % en 2020) et 27 % des parcelles d'orge d'hiver (29 % en 2020).

#CéréObs Semaine 10 : le rapport est en ligne ! #Blé tendre : le stade épi 1 cm progresse de 14% à 30% #Orge de printemps : les semis évoluent de 90% à 97%

Pour le blé dur, « les semis évoluent de 98 % à 99 % (95 % en 2020). Le stade levée est stable à 97 % (95 % en 2020) et le stade début de tallage également à 96 % (86 % en 2020) ». 60 % des parcelles ont atteint le stade épi 1 cm (31 % en 2020) : « la date médiane de ce stade présente une avance de 4 jours par rapport à la moyenne des 5 dernières années et de 11 jours par rapport à l'année dernière. Le stade 2 nœuds, lui, évolue de 1 % à 3 % (6 % en 2020) », précise Céré'Obs.

97 % des parcelles d'orge de printemps semées

Du côté des orges de printemps, les semis sont quasiment terminés : 97 % des parcelles sont ensemencées au 15 mars 2021, contre 39 % en 2020. « Le stade levée évolue de 20 % à 31 % en une semaine (30 % en 2020) et le stade début de tallage passe de 13 % à 15 % (15 % en 2020). »

