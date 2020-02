L'info marché du jour L'inquiétude monte sur les marchés face à la propagation du coronavirus

Le nombre de cas de contamination par le coronavirus a explosé en Italie depuis vendredi dernier. Face à la nouvelle, les investisseurs se montrent particulièrement inquiets et comme les marchés financiers, les marchés agricoles ont plongé ce lundi.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Au 25 février à 11h30, 270 cas de contamination au coronavirus ont été recensés en Italie, et 7 personnes en sont mortes. (©Pixabay) Alors que l’épidémie de coronavirus semble s’être calmée en Chine, avec un nombre de nouveaux cas de contamination en ralentissement, les craintes se dissipaient peu à peu et les fondamentaux reprenaient le dessus. Mais c’était sans compter sur l’apparition d’un nouveau foyer épidémique dans le nord de l’Italie, à Codogno, à 60 km au sud de Milan.À lire : Quel sera l’impact du coronavirus sur le commerce des produits agricoles ?Ces nouvelles ont relancé les craintes d’une pandémie mondiale et face à un marché mondial en pleine déroute, ce sont l'ensemble des matières premières qui se sont enfoncées dans le rouge. Les marchés financiers ont également été fortement touchés, et le pétrole a fondu de près de 5 %, ce qui entraîné des pertes pour l’ensemble des graines riches en huile. D'autant plus qu'avec le développement du virus, les probabilités de voir la...