L'info marché du jour L'ouragan Ida impacte les expéditions des États-Unis

Pour l’instant, le bilan de l’ouragan Ida aux États-Unis fait état de deux morts, des millions de foyers privés d’électricité en Louisiane et de nombreuses inondations.

Parmi les infrastructures dévastées, un terminal d’export du négociant Cargill a été fortement endommagé. Il est situé à Reserve, au bord du Mississipi.

Les expéditions agricoles sont fortement perturbées au départ de ce couloir maritime névralgique, d’où partent environ 60 % des exportations américaines de céréales et de soja. Les opérateurs s’attendent à une crise de l’offre.

Les silos à grain avaient été fermés par mesure de précaution, et les négociants présents tout au long du fleuve ont indiqué lundi qu’ils travaillaient à évaluer les dégâts.

Si la plupart des navires s’étaient éloignés du cours inférieur du Mississipi à l’approche d’Ida, au moins huit vraquiers étaient présents sur le fleuve quand elle a frappé, alerte le site World-grain.com.

#Ida has been impacting southern LA and MS. At this point stay put. Stay away from any exterior walls and windows. DO NOT go outside. #mswx #lawx pic.twitter.com/Cw0jPIGUuh