L'info marché du jour L’Ukraine risque de manquer de place pour stocker ses grains

Alors que la moisson a débuté en Ukraine et que les exports sont très limités depuis l’invasion russe, le pays pourrait manquer d’espace de stockage dans les mois qui viennent.

L’Ukraine pourrait bientôt ne plus savoir quoi faire de ses grains, a expliqué lors d’un webinaire Maksym Kharchenko, analyste des marchés pour UkrAgroConsult et spécialiste des questions logistiques : « la capacité de stockage inquiète les agriculteurs et pourrait influencer leurs décisions de semis à l’automne prochain, notamment dans les zones productrices de blé d’hiver ».

Sachant que 15 % du stockage total de l’Ukraine est actuellement situé en zone occupée, UkrAgriConsult estime que « la disponibilité actuelle est de 50 Mt, dont 5 Mt dans les ports ». Maksym Kharchenko juge que c’est « assez pour stocker la récolte d’orge et de blé ».

Mais entre la lenteur des exports, les stocks importants de fin de campagne et les silos endommagés ou bloqués par l’occupant russe, « la récolte de tournesol, en septembre, va déjà provoquer un manque de place dans les silos ».

La situation pourrait devenir critique en décembre, après la récolte de maïs, et ce déficit pourrait passer de 10 à 15 Mt.

Des méthodes alternatives de stockage pourraient résoudre en partie le problème, comme les « silo bags » (d’immenses sacs de stockage en polyuréthane) ou les containers à céréales.

Mais le temps risque de manquer pour répondre au besoin. Le fabricant australien Silobags a ainsi déclaré qu’il n’accepterait aucune commande ukrainienne faute de pouvoir livrer avant la récolte.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net