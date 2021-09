L'info marché du jour La Chine importerait beaucoup moins de maïs que l’an dernier

Le Centre d’information chinois des grains et des huiles (CNGOIC), groupe de réflexion gouvernemental, a annoncé que la Chine prévoyait d’importer 20 millions de tonnes (Mt) de maïs cette année contre 29 Mt en 2020/2021, indique le cabinet Agritel. Pour l’instant, celui-ci table plutôt sur une estimation de 25 Mt, quand le département américain de l'agriculture (USDA) évoque 26 Mt.

China's CNGOIC expect good feed grain supplies & large #corn crop this yr to help lower prices from all time highs. They expect corn imports at 20.0MMT down from 29.0MMT in 20/21MY w/ #sorghum imports seen 1.5MMT higher to 10.0MMT over 20/21MY. #China pic.twitter.com/32e8MCuKUt