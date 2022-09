L'info marché du jour La consommation mondiale de grains devrait baisser sur un an

Le Conseil international des céréales (CIC) a mis à jour le 22 septembre ses prévisions pour la campagne de commercialisation 2022/23, avec notamment une révision en hausse de 8 Mt pour la production totale de céréales à l’échelle mondiale, à 2 256 Mt.

Par rapport aux estimations d’août, « des hausses pour le blé et l’orge - principalement pour la Russie, le Canada et l’Australie - font plus qu’absorber une détérioration pour la récolte de maïs aux États-Unis », note le CIC.

À 2 256 Mt, la production mondiale serait en baisse de 2 % par rapport au record de l’an dernier, et en hausse de 2,6 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Au vu des derniers résultats de récolte et de perspectives favorables dans l'hémisphère sud, les rendements moyens et la production mondiale de blé pourraient atteindre des « sommets historiques ».

22/23 world #wheat production is projected at a record high, with this month’s report incorporating latest harvest results and current favourable outlooks in some southern hemisphere growers. Average yields could reach an all-time peak. pic.twitter.com/JI5wxFISIu

Les perspectives de consommation mondiale restent inchangées par rapport au mois dernier, à 2 274 Mt. Celle-ci recule d'une année sur l'autre, pour la première fois depuis 2015/16, à presque 1 % de moins qu’en 2021/22.

Ceci s’explique par « une demande réduite de maïs dans l’affouragement, tandis que l’essor de l’utilisation pour l’alimentation humaine et les usages industriels devraient être plus lents que la moyenne ».

En conséquence, les stocks de clôture sont désormais anticipés à 587 Mt, contre 577 Mt fin août, « principalement en lien avec une révision pour la Russie ».

C’est 3 % de moins qu’à la fin de la campagne 2021/22 et cela masque de fortes disparités : les stocks de blé sont attendus au sommet pour les pays de la Mer noire, tandis que « les reports combinés d'autres origines clés pourraient être les plus faibles en 15 ans ».

Main exporters' #wheat stocks in 22/23 are seen at an above-average level. While inventories in the Black Sea suppliers may reach a new high amid a steep accumulation in Russia, combined carryovers at other key origins may be the smallest in 15 years. pic.twitter.com/MUoSyFUm2R