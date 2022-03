Euronext La guerre en Ukraine mène le colza vers les 800 €/t

Les prix du colza explosent à nouveau dans le sillage des cours du brut et face à l’arrêt des exportations en mer Noire.

Le colza Euronext poursuivait sa flambée historique à la mi-séance sur Euronext : le contrat mai 2022 venait notamment flirter avec les 800 €/t ! Les cours du brut bondissaient quant à eux au-dessus des 100 $/b en réactions aux nombreuses sanctions qui s’abattent à l’encontre de la Russie. Le monde des affaires abandonne en outre de nombreux investissements et gèle ses transactions avec le pays. Le Canada a de son côté annoncé avoir interdit l’importation de brut russe sur son territoire.

Les ports ukrainiens à l'arrêt

Le marché s’ajuste par conséquent à l’absence de pétrole russe sur la scène internationale ainsi qu’à l’arrêt de l’activité portuaire en mer Noire. Pour rappel, l’Ukraine et la Russie représentent près de 80 % des exportations d’huile de tournesol dans le monde. L’Ukraine a d’ailleurs annoncé que les ports du pays resteraient fermés jusqu’à la fin de la guerre et a appelé la communauté internationale à fermer leurs terminaux aux navires russes. La Russie pourrait en outre répliquer en restreignant elle-même ses exportations de pétrole et de gaz afin de mettre la pression aux pays dépendants de son énergie.

Vers 14h00, le colza Euronext à terme mai flambait de 41,25 €/t, à 796,75 €/t. L’échéance août 2022 progressait de 31,25 €/t, à 698 €/t.

