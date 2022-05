En Ukraine selon l'USDA La production de maïs va chuter de plus de 50 %, celle de blé de plus de 30 %

À cause de la guerre en Ukraine, les productions de maïs et blé ukrainiennes 2021-2022 vont reculer respectivement de 53 % et de plus d'un tiers, prévoit le ministère américain de l'agriculture (USDA).

Visualization of USDA's 2022/23 #corn production & export outlook for #Ukraine. Smallest corn crop and exports since 2010/11. Ukraine had become a key exporter of corn over the last decade, but the war is expected to severely limit those prospects. pic.twitter.com/Fk0kgf6Y7m