L'info marché du jour UE : la production serait en hausse cette année en blés et en colza

Les services de la statistique agricole tablent sur une augmentation de la production de blé tendre, blé dur et colza au sein de l’Union européenne cette année, et sur une légère baisse en orge.

Avec la mise à jour de ses estimations de récolte au 1er août pour la France, Agreste livrait hier une actualisation de ses prévisions pour la production de grandes cultures d’hiver dans l’Union européenne.

En blé tendre, les services statistiques du ministère de l’agriculture prévoient une récolte de 127,2 millions de tonnes (Mt) pour un rendement de 60,4 q/ha, contre 118,1 Mt et 57 q/ha lors de la récolte 2020. La France produirait 36 Mt de blé tendre et l’Allemagne 22,6 Mt. L’Europe de l’est connaîtrait une situations « contrastée », avec notamment une forte hausse de production en Roumanie ( + 52,4 % et 9,7 Mt estimés) et un recul en Pologne ( - 20 % et 9,5 Mt).

La production de blé dur serait elle aussi en hausse dans l’Europe à 27, emmenée par les deux producteurs majeurs que sont la France (+ 21,7 % par rapport à 2020) et L’Italie (+ 11,2 %). En orge, la récolte européenne atteindrait 10,7 Mt contre 11,3 l’an dernier, une diminution « entraînée par le recul de 18,2 % de la production espagnole ».

Et en colza, Agreste porte les prévisions à 16,7 Mt contre 16,2 récoltés l’an dernier, notant la « vive progression » de la Roumanie (+ 58,2 %), le maintien de l’Allemagne en tant que premier producteur européen, et les baisses probables de production en France (- 2,1 %) et en Pologne (- 2,5 %).

