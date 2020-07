L'info marché du jour La production française de blé s'effondre en 2020

Nathalie Wisotzki Terre-net Média

La récolte française de blé tendre risque de s'effondrer de plus de 20 % cette année, selon le ministère de l'agriculture. En cause : des surfaces et des rendements en net recul. La production est attendue à seulement 31,3 Mt.

Les surfaces de blé sont au plus bas depuis 2003, selon Agreste. (©Terre-net Média)La récolte française de blé tendre en 2020 risque bien d’être la seconde plus faible enregistrée depuis 2004 et après la catastrophique année 2016 (27,6 Mt). Selon Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, la production nationale n’attendrait que 31,3 Mt, confirmant les nombreuses inquiétudes. Un tel niveau représente un effondrement de 20,8 % comparé à 2019 et un repli de 11,3 % par rapport à la moyenne sur les cinq dernières années. Les prévisions d’Agreste sont toutefois légèrement plus optimistes que celles de la Commission européenne, qui annonçait fin juin une production française à 30,3 Mt.À lire : Nouvelle dégringolade des perspectives de production de blé en EuropeLe rendement du blé tendre est estimé à 71,1 q/ha, en baisse de 8 q/ha par rapport à l’an dernier, mais en ligne avec la moyenne quinquennale. Les surfaces sont en fort recul, estimées à seulement 4,4 Mha. Ce qui c... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO Les surfaces de blé sont au plus bas depuis 2003, selon Agreste. (©Terre-net Média)La récolte française de blé tendre en 2020 risque bien d’être la seconde plus faible enregistrée depuis 2004 et après la catastrophique année 2016 (27,6 Mt). Selon Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, la production nationale n’attendrait que 31,3 Mt, confirmant les nombreuses inquiétudes. Un tel niveau représente un effondrement de 20,8 % comparé à 2019 et un repli de 11,3 % par rapport à la moyenne sur les cinq dernières années. Les prévisions d’Agreste sont toutefois légèrement plus optimistes que celles de la Commission européenne, qui annonçait fin juin une production française à 30,3 Mt.À lire : Nouvelle dégringolade des perspectives de production de blé en EuropeLe rendement du blé tendre est estimé à 71,1 q/ha, en baisse de 8 q/ha par rapport à l’an dernier, mais en ligne avec la moyenne quinquennale. Les surfaces sont en fort recul, estimées à seulement 4,4 Mha. Ce qui c...

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également