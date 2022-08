L'info marché du jour La production mondiale de soja est attendue en hausse de 11 %

Le Conseil international des céréales table pour 2022/23 sur une hausse de 11 % en un an de la production mondiale de soja. Il estime aussi que la consommation devrait rebondir de plus de 4,4 %, les échanges de 8 % et les inventaires de 21 %.

Dans ses projections en date du 18 août pour la campagne de commercialisation 2022/23, le Conseil international des céréales (CIC) a revu en hausse de 3 Mt la production mondiale de soja, à 389 Mt.

C’est un « nouveau pic », une hausse de 11 % par rapport à la campagne 2021/22, portée par une récolte sud-américaine attendue record.

Le CIC mise aussi sur une consommation mondiale de soja de 379 Mt sur 2022/23 contre 376 Mt estimés le mois dernier. Un record là encore, étayé par « les perspectives de croissance des produits du soja dans l’affouragement, l’alimentation humaine et les secteurs industriels ».

Les volumes échangés tout au long de la campagne sont désormais estimés à 166 Mt, soit 1 Mt de plus que prévu en juillet, et un rebond de 8 % d’une année sur l’autre. « Les exportateurs de l’hémisphère Sud devraient s’emparer d’une plus grosse part des échanges », juge le CIC.

Les stocks mondiaux de soja en fin de campagne 2022/23 « pourraient s’accumuler », à 52 Mt, contre 43 Mt en 2021/22. Mais ces inventaires seront « inférieurs à la moyenne chez les principaux exportateurs, reflétant en partie un potentiel de gains limité aux États-Unis ».

Amid prospects for a heavy global outturn, world #soybean inventories may accumulate in 2022/23. Nevertheless, major exporters’ inventories will remain below average, in part reflecting limited potential for gains in the US. pic.twitter.com/gncShI6SNC — International Grains Council (@IGCgrains) August 20, 2022

Le CIC précise par ailleurs que son indice de prix du soja a augmenté de 4 % entre fin juillet et fin août. Une hausse de prix liée aux « perspectives météo changeantes dans le Midwest » et aux « fluctuations des prix des produits du soja et des marchés extérieurs ».

