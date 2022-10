L'info marché du jour La récolte 2023 de blé et d'orge ukrainiens s'annonce en chute libre

• Laure Sauvage Terre-net Média

En Ukraine, la pluie et le manque de fonds limitent fortement les semis des céréales d'hiver. Les surfaces devraient être réduites et la production de blé et d'orge pourrait chuter de 50 à 70 % par rapport à 2022.

Les surfaces semées en céréales d'hiver de l'Ukraine pour la moisson 2023 ne devraient pas dépasser les 2 Mha et la récolte pourrait chuter d’au moins 50 %, rapportait l’agence Reuters il y a quelques jours, avant que le conflit russo-ukrainien ne connaisse une nouvelle escalade avec la destruction du pont entre la Crimée et la Russie et les bombardements de plusieurs villes ukrainiennes. Lire aussi : Le blé US flambe après les bombardements russes La semaine dernière, le ministère ukrainien de l’agriculture a rapporté un rythme de semis du blé d’hiver trois fois inférieur à celui de l’an dernier : 1,1 Mha était semé au 3 octobre, soit 27 % de la surface prévue, contre 3,1 Mha semés en 2021 à la même date. En cause, notamment : le manque de fonds pour ensemencer les parcelles, dans un contexte où les prix des céréales locales ont chuté tandis que le coût des intrants a flambé. Des pluies dans la plupart des régions agricoles ont aussi contribué à retarder les semis. La récolte de blé et d’orge en Ukraine est attendue « 50 % à 70 % plus faible en 2023 qu’en 2022 » selon Alex Lissitsa, responsable d’une vaste entreprise agricole ukrainienne, cité par Interfax Ukraine. Cela permettrait de couvrir les besoins intérieurs du pays, mais « ce sera moins rose du côté des exportations ». Pour la récolte de 2022, le pays avait semé plus de 6 Mha de blé mais n’a pu en récolter que 4,7 Mha en raison de l’occupation russe et des combats sur son sol. La production de blé atteindrait 19,2 Mt, contre 32,2 Mt en 2021. En 2022, l’Ukraine a récolté 40 % de moins qu’en 2021 en blé et en orge Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également