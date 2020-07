Moisson 2020 La prévision de récolte de blé continue de se réduire en Europe

La Commission européenne a de nouveau réduit sa prévision pour la récolte européenne de blé. La production recule de 600 000 t (- 0,5 %) par rapport à l’estimation du mois dernier, pour s’établir à 116,6 Mt. Comparé à l’an dernier, la récolte 2020 est en chute de 14 Mt (- 10,9 %). En revanche, pas de changement du côté des exportations, toujours prévues à 25 Mt.

EUROSTAT 30.07.20 European 20/21MY #Wheat production estimate at 117,561 th mt | -0.5% vs 25.06.20, -10.9% YOY & -7.1% vs the 5-Year Average Explore more insights on Aura: https://t.co/8HDyj5DWxo pic.twitter.com/4FbVg804I6

Plus tôt cette semaine, la Commission avait réduit ses perspectives de rendements dans son rapport MARS. Le rendement du blé recule de 1,1 % à 5,54 t/ha, en baisse de 3,9 % par rapport à la moyenne sur les cinq dernières années.

« Cela s'explique principalement par les fortes révisions à la baisse des prévisions de rendement en Roumanie, Bulgarie et Hongrie, associées à une saison très défavorable à cause des fortes pluies autour de la maturation qui ont compensé les légères révisions à la hausse dans la plupart des autres pays », avait indiqué la Commission européenne.

En revanche, l’orge avait bénéficié d’une révision à la hausse de son rendement, que ce soit les cultures d’hiver (+ 1,1 % par rapport à l’estimation du juin, à 5,64 t/ha) ou de printemps (+ 6,4 %, à 4,33 t/ha). Mais la Commission européenne a tout de même décidé de réduire ses prévisions de 2 Mt d’un mois sur l’autre, avec une récolte désormais attendue à 54,1 Mt.

C’est le maïs qui s’en sort le mieux, le temps plus chaud de juin et juillet ayant été favorable aux cultures. La Commission européenne a décidé de relever de près de 700 000 t sa prévision de récolte européenne, à 72,6 Mt. Ce qui représente une progression de 2,6 Mt par rapport à l’an dernier.

EU-27 2020 prod. forecast [Source: EC] #oatt #grains:

?? #wheat: 117.6MMT ie ?0.5% on LM & ?10.9% on LY;

?? #barley: 54.6MMT ie ?3.6% on LM & ?1.8% on LY;

?? #maize: 72.9MMT ie ?0.9% on LM & ?3.6% on LY;

?? #OSR: 15.4MMT ie ?0.1% on LM & ?0.2% on LY. pic.twitter.com/eiTltonnR9