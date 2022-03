L'info marché du jour La récolte de soja encore revue à la baisse au Brésil

Alors que la récolte de soja est en cours au Brésil, le cabinet AgRural a réduit de 6 Mt son estimation de production en raison de problèmes météo.

Le cabinet de conseil AgRural a réduit son estimation de la récolte de soja brésilienne pour la campagne 2021/22.

Elle atteint désormais 122,8 millions de tonnes (Mt). C’est presque 6 Mt de moins que ce que prévoyait l’organisme en janvier, et 23 Mt de moins que le potentiel initial de production cette campagne.

??Soja Mato Grosso - Produção 39,19 mi t Vs 39,47 mi t prevista fev.

Colheita 90,45%

Rendimento (recorde) 59,84 scs p/ ha.



??Milho Mato Grosso - Produção 40,56 mi t Vs 40,4 mi t prevista fev.

Plantio 87,7%

Rendimento estimado 107,3 scs p/ ha.

Fonte Imea. — MÁRIO MARIANO-AgroSoya Comm (@MARIOMARIANO) March 8, 2022

Cette baisse graduelle est essentiellement due à la sécheresse dans le sud du pays et dans le sud du Mato Grosso do Sul. Des précipitations excessives au mois de février y ont aussi contribué, provoquant une baisse de productivité dans le Mato Grosso et le Minas Gerais.

Résultat : le rendement moyen en soja n’a jamais été si bas au Brésil depuis la récolte 2015/16.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net