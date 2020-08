L'info marché du jour La récolte du blé se termine en France

La moisson est désormais quasiment achevée en France. Au 3 août, 99 % du blé a été récolté, selon le rapport Céré’Obs de FranceAgriMer. Terminée depuis la fin juillet pour l’orge d’hiver, la récolte de l’orge de printemps progresse bien et passe à 83 %.

Au 3 août, il ne restait plus que 1 % des surfaces de blé à moissonner. (©@G_wullens)À ne pas manquer : « Un potentiel de baisse réduit pour le blé par rapport aux prix actuels »Le temps sec a permis à bon nombre d’agriculteurs de boucler la récolte de leur blé. Elle est désormais quasiment terminée en France : la récolte a progressé de neuf points en une semaine et au 3 août, 99 % des surfaces avaient été moissonnées. « La date médiane de ce stade présente une avance d’un jour sur la moyenne des cinq dernières années et de cinq jours sur celle de l’année dernière », précise FranceAgriMer. À la même période l’an dernier, 95 % des surfaces avaient été battues.À lire : La récolte française de blé continue de chuterPour l’orge, la moisson des variétés d'hiver est terminée depuis la fin du mois de juillet. Quant aux variétés de printemps, les travaux ont nettement progressé. La récolte a grimpé de 27 points au cours de la semaine et atteignait 83 % au 3 août. Le retard reste important par ...