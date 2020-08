L'info marché du jour La récolte française de blé continue de chuter

L'offre française de blé apparaît toujours plus faible pour la campagne 2020/21. Agreste a coupé de 1,6 Mt la récolte nationale, à 29,7 Mt, ce qui représente une chute de près de 10 Mt par rapport à l’an dernier.

La récolte française de blé touche à sa fin. (©@BONNIN1402)Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, a réduit mercredi de 600 000 tonnes sa prévision pour la récolte française de blé pour 2020 par rapport à l'estimation de juillet. La production ne devrait atteindre que 29,7 millions de tonnes, soit la quatrième récolte nationale la plus basse jamais enregistrée. Ce chiffre représente une chute de 24,9 % comparé à l’an passé (39,6 millions de tonnes), et de 15,9 % par rapport à la moyenne quinquennale.« Les régions de l’ouest sont très impactées par la baisse de la production : Poitou-Charentes (- 43,2 % sur un an), Pays de la Loire (- 34,9 %) ou encore Bretagne (- 21,5 %) », précise le ministère. À lire aussi : « Un potentiel de baisse réduit pour le blé par rapport aux prix actuels »Les surfaces diminuent par rapport à l’estimation de juillet, alors qu’elles « intègrent ce mois partiellement les surfaces Pac déclarées par les agriculteurs le 15 juin ». Elles sont...