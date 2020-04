L'info marché du jour La récolte ukrainienne de blé se réduit

Les prévisions de récolte se réduisent en mer Noire. UkrAgroConsult a annoncé s'attendre à une production de blé à 25,9 Mt en Ukraine, en déclin de 3 % comparé à l'an dernier.

La sécheresse entame le potentiel des cultures. (©Terre-net Média) Le cabinet ukrainien UkrAgroConsult a annoncé ce jeudi anticiper une production ukrainienne de blé à 25,9 Mt, en repli de 3 % par rapport au niveau de l’an dernier.La prédominance d'un temps chaud avec peu de neige l'hiver dernier a provoqué une baisse de l'humidité du sol, a provoqué une reprise de la croissance des plantes de temps à autre, a augmenté le risque de gel en cas de baisse critique des températures, et a également été favorable au développement des maladies et des ravageurs, explique l’analyste. À lire : Des craintes sur l’offre mondiale font bondir la volatilité du blé« Au 10 avril, les cultures d'hiver dans la plupart des régions ne contenaient pas plus de 55 à 75 % d'humidité efficace normale dans la couche de sol de 0 à 100 cm. La répartition de l'humidité sur l'Ukraine est inégale, la pire situation étant observée dans les régions du Sud. »La dégradation des cultures a donc conduit à la réduction des ...