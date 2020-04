L'info marché du jour Des craintes sur l’offre mondiale font bondir la volatilité du blé

La sécheresse persiste et les exportations de blé de l'Union européenne se poursuivent. Les inquiétudes concernant les disponibilités qui pourraient se réduire prennent de l'ampleur.

Du 1er juillet 2019 au 19 avril 2020, la France a exporté 9,25 Mt vers les pays tiers, d'après la Commission européenne. (©Pixabay)Du blé à plus de 200 €/t sur Euronext ? Eh bien c’est chose faite. Pour la première fois depuis plus d’un an, le blé a renoué avec les 200 €/t sur l’échéance rapprochée ce lundi. Une telle accélération à la hausse provient notamment de craintes concernant l’offre mondiale, combinées à la poursuite des exportations de blé de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Même si elles ont ralenti la semaine passée à 216,6 Kt alors que la moyenne des quatre semaines précédentes se situe à 842,7 Kt, les exportations restent records : 27,2 Mt contre 16,6 Mt l'an dernier et 20,7 Mt pour la moyenne quinquennale.Les conditions climatiques sont préoccupantes, que ce soit en France, en Europe du nord, en mer Noire ou encore aux États-Unis. Une possible baisse des potentiels de rendement chez les grands exportateurs mondiaux pourrait avoir lieu, alors même que le Conseil inte...