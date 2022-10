L'info marché du jour La Russie stoppe les exports de céréales ukrainiennes

Samedi 29 octobre, la Russie a annoncé aux Nations unies qu’elle suspendait pour une durée indéterminée sa participation à l’accord conclu fin juillet sur l’exportation de céréales depuis les ports ukrainiens de la Mer noire.

Pour justifier cette décision, Moscou invoque une attaque de drones survenue samedi matin dans la baie de Sébastopol (Crimée), qui l’« empêche de garantir la sécurité des navires civils » transportant des marchandises.

Explosions in Sevastopol harbor last night. According to some sources, several Russian warships of the Black Sea Fleet were blown up - including a fregate and a landing ship. pic.twitter.com/Q4kCLX8xfq

La Russie accuse l’Ukraine d’avoir mené cette attaque avec l’appui de la Grande-Bretagne, qui a démenti catégoriquement.

Côté ukrainien, le ministre des Affaires étrangères accuse Moscou d’utiliser un « faux prétexte », le chef du cabinet du président évoque un « chantage » basé sur des « attaques terroristes inventées », indique l'agence Reuters. Volodymyr Zelensky estime de son côté que la déclaration russe était « prévisible » et que le Kremlin avait commencé dès le mois de septembre à « aggraver la crise alimentaire ».

« Certains transporteurs de grains attendent depuis plus de trois semaines, souligne-t-il. Algérie, Égypte, Yémen, Bangladesh, Vietnam… (…) peuvent tous être également déstabilisés par cette décision russe de bloquer les exportations ». Le président ukrainien demande « une réponse internationale forte », au niveau de l’Onu et du G20.

Le Centre de coordination conjointe d’Istanbul, qui supervise le corridor d’export, a annoncé qu’aucun mouvement de navires céréaliers ukrainiens n’a été autorisé pour la journée de dimanche

??Export is impossible: the ships did not leave the port of Ukraine due to the blocking of the "grain corridor" by Russia. One of them was supposed to deliver 40,000 tons of grain to the people of Ethiopia, Oleksandr Kubrakov pic.twitter.com/3l8J1MNdlu