L'info marché du jour La sécheresse perturbe les semis de maïs en Argentine

Le climat argentin est très sec depuis des semaines, ralentissant l'avancée des semis du maïs précoce - le plus productif - chez le troisième plus grand pays exportateur du monde. La sécheresse réduit aussi ses prévisions de production en blé.

Les semis de maïs précoce, commencés en septembre, avancent de façon particulièrement lente en Argentine à cause de la sécheresse, a annoncé vendredi 14 octobre la Bourse des commerce de Rosario : 1,6 Mha ont été semés pour l’instant, contre 2,8 Mha l’an dernier à la même période.

Avec ce rythme peu soutenu, le maïs précoce ne devrait représenter que 10 % du cycle 2022/23 dans les principales zones de production du pays, soit « le niveau le plus bas depuis dix ans ». Le maïs tardif, dont les rendements sont plus faibles, prendra le relais en fin d’année pour les superficies restantes.

L'Argentine est le quatrième plus grand producteur de maïs au monde et le troisième exportateur, après les États-Unis et le Brésil.

En parallèle, les conditions météo ont entamé le potentiel du blé argentin, dont la récolte aura lieu entre novembre et janvier. La culture aura passé l’essentiel de son cycle de développement en situation de sécheresse, ponctuée par des épisodes de gel, et le pays n’attend pas de pluie dans les semaines qui viennent.

Si bien que la récolte de blé est pour l’instant annoncée à 16 Mt, soit 500 000 t de moins que l’estimation précédente et 7 Mt de moins que le record de production de 2021/22.

