Chicago Le blé au plus haut depuis quasiment neuf ans

Les cours du blé ont enregistré lundi leur quatrième séance de hausse consécutive à Chicago, et atteint un plus haut depuis près de neuf ans, soutenus par un déséquilibre entre offre et demande.

En séance, le boisseau de blé d'hiver de variété Soft Red Winter (SRW), le plus échangé sur le marché à terme de Chicago, a dépassé 8 dollars le boisseau (environ 27 kg) pour la première fois depuis le 20 décembre 2012, soit quasiment neuf ans. Après avoir touché 8,0050 dollars, il s'est très légèrement replié, mais a tout de même fini en hausse de 3,17 %, un bond d'une amplitude rare sur ce marché. « Cela reste une question de fondamentaux », avec une offre insuffisante et une demande de plus en plus étoffée, a expliqué Jake Hanley, directeur exécutif de Teucrium Trading. Une grosse commande de 180 000 tonnes de blé de l'Égypte à la Russie, annoncée lundi, a servi d'illustration à un marché tendu, selon le responsable. De son côté, l'Arabie Saoudite a acheté pour 1,3 million de tonnes de blé, soit le double de la commande qu'elle avait initialement envisagé de passer. Le blé a dépassé certains seuils techniques, « mais la tendance est solide, l'élan est là », a analysé Jake Hanley. Le maïs a aussi nettement progressé, accompagnant le blé mais aussi les cours du pétrole, qui ont gagné du terrain lundi. Le Zea mays, de son nom scientifique, profite aussi, depuis plusieurs jours, du bon parcours de l'éthanol, pour lequel est utilisé une partie de la production de maïs et qui offre des marges intéressantes en ce moment. Quant au soja, il s'est très légèrement replié, affecté par les nouvelles de conditions favorables pour les récoltes ou les semences en plusieurs endroits du monde. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a gagné 3,17% pour clôturer à 7,9725 dollars, contre 7,7275 dollars vendredi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a pris 1,89% à 5,79 dollars contre 5,6825 à la clôture précédente. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a terminé quasiment à l'équilibre (-0,08%) à 12,4850 dollars contre 12,4950 dollars la veille. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

