Euronext Le blé en baisse

• AFP

Le prix du blé évoluait en nette baisse lundi à la mi-journée, tout en restant au-dessus de la barre des 200 euros la tonne, dans un contexte de ralentissement des activités lié à la fin de l'année et de remontée de l'euro.

Sur Euronext, vers 12h30 (11h30 GMT), la tonne de blé tendre perdait 1 euro sur l'échéance de décembre à 204 euros et 2 euros sur celle de mars, à 200 euros, pour un peu plus de 14 500 lots échangés. À la même heure, la tonne de maïs perdait 2,75 euros sur l'échéance de janvier à 184,50 euros et 3 euros sur celle de mars à 185 euros, pour 1 257 lots échangés.

Sur la scène internationale, la Turquie a acheté 400 000 tonnes de blé pour janvier. C'est en maïs que l'activité est la plus soutenue, a noté le cabinet Agritel : l'Algérie a acheté 35 000 tonnes, selon Intercourtage, et aux États-Unis, des opérateurs privés ont vendu 182 020 tonnes de maïs au Mexique. La Corée du sud a aussi acheté du maïs, a souligné Agritel.

Au Brésil, AgRural vient d'abaisser son estimation de récolte de maïs de la safra (maïs d'été) à 19,4 Mt contre une estimation précédente de 20,7 Mt, en raison du temps sec. Par ailleurs, le Brésil serait sur le point de faire accepter à la Chine les produits de traitement phytosanitaire de son maïs, en vue d'exportations, note Inter-Courtage.

En Europe, le marché continue de suivre les discussions en vue d'un accord post-Brexit, entre Européens et Britanniques, portant sur trois points de blocage essentiels : l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, les garanties réclamées par Londres en matière de concurrence et la manière de régler les différends dans le futur accord. La livre chutait de 1 % face au dollar et à l'euro lundi matin, minée par ces incertitudes.

