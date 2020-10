Euronext Le blé en hausse, un oeil sur la météo

• AFP

Les prix du blé progressaient, lundi à la mi-journée, dans un contexte d'incertitudes météo, entre trop plein d'eau dans l'ouest de l'Europe et excès de sec en Russie.

« Les marchés demeurent hésitants en ce début de semaine, évoluant au gré des conditions climatiques principalement sur le sud de la Russie, où le déficit hydrique perdure. Les semis s'effectuent donc toujours dans le sec et les surfaces de blé d'hiver pourraient dans ce contexte être revues en baisse pour la prochaine campagne », rapporte le cabinet Agritel dans une note. À l'inverse, les pluies ont bien arrosé l'ouest de l'Europe ces derniers jours, ralentissant les chantiers de récolte de maïs et compliquant les semis d'hiver.

« À ces éléments fondamentaux viennent s'opposer bien entendu les risques de ralentissement économique au niveau mondial en lien avec le Covid », remarque Agritel.

Vers midi (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre prenait 75 centimes d'euro sur l'échéance rapprochée de décembre à 197,50 euros et un euro sur l'échéance de mars à 196,75 euros, pour plus de 14 500 lots échangés. La tonne de maïs, pour sa part, progressait de 50 centimes sur l'échéance de novembre à 171,25 euros, et de 75 centimes sur l'échéance de janvier à 173 euros, pour plus de 400 lots échangés.

