Euronext Le blé en recul dans un marché « prudent »

• AFP

Les prix du blé étaient en recul, jeudi à la mi-journée, dans un marché « prudent » et qui a désormais intégré la forte demande mondiale de court terme, notamment de la Chine.

« Les marchés agricoles américains se replient un peu aujourd'hui, on note un peu d'aversion pour le risque sur l'ensemble des marchés financiers, notamment avec ce qui se passe sur les marchés boursiers », a souligné Paul Desert Cazenave, responsable de l'analyse marché chez Logaviv, faisant référence aux mouvements spéculatifs qui agitent les places financières. « Vu les niveaux de prix, les opérateurs sont quand même plus prudents et n'importe quelle bonne nouvelle en termes de demande, est un peu mise de côté pour l'instant », a-t-il ajouté.

L'Algérie a en effet acheté autour de 600 000 tonnes de blé pour livraison en mars, sur des origines optionnelles à un prix d'environ 313 dollars la tonne. « Les origines retenues devraient être européennes dont la majorité française et peut-être une partie argentine », a estimé le cabinet Agritel dans une note publiée jeudi.

« En toile de fond, il y a toujours la Chine qui soutient la demande, côté maïs et soja, mais finalement, c'est un peu l'ambiance très court terme sur les marchés qui prend un peu le pas », a indiqué M. Desert-Cazenave, pour qui cette donne de la demande chinoise, notamment, est plutôt bien intégrée dans les prix. Selon lui, les opérateurs s'interrogent désormais sur le moyen terme : « au niveau de la demande, est-ce que ça va continuer dans ce sens-là ? ». « Du côté de l'offre, a priori les marchés seront mieux alimentées à partir de la prochaine campagne, donc est-ce qu'on n'est pas déjà passé dans une perspective un peu plus à moyen terme ? », a insisté M. Desert-Cazenave.

Euronext a annoncé jeudi le lancement, avec la société Argus, de contrats à terme sur le blé ukrainien de la mer Noire réglés en espèces, par la voix de Nicholas Kennedy, responsable des matières premières d' Euronext, lors du Paris Grain Day. Cette manifestation rassemble chaque année des acteurs du grain du monde entier, à l'initiative d'Agritel, racheté récemment par Argus.

« Le produit sera proposé sur la nouvelle plate-forme de règlement en espèces d'Euronext et permettra aux acteurs du marché de se régler financièrement par rapport à un indice plutôt que de prendre livraison physique du blé négocié », a précisé Argus, spécialiste de l'information sur les matières premières, dans un communiqué.

À 13 h 00 (12 h 00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 1,50 euros sur l'échéance de mars à 229,50 euros, et de 1,5 euros pour l'échéance de mai à 223,50 euros, pour environ 41 000 lots échangés. La tonne de maïs reculait de 1,75 euro sur l'échéance de mars à 213,75 euros, et de 25 centimes sur l'échéance de juin à 211,25 euros, pour près de 1 600 lots échangés.

