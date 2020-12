Euronext Le blé en recul sur un marché inquiet au sujet du Brexit

• AFP

Les prix du blé restaient orientés à la baisse mercredi en début d'après-midi sur le marché européen, après des prises de bénéfice des fonds mardi.

Alors que l'euro reste ferme face au dollar, ce qui pèse sur le marché, les opérateurs suivent aussi avec inquiétude les dernières négociations sur le Brexit à moins d'un mois de l'échéance prévue, indiquent plusieurs cabinets d'analyse. Alors qu'Ursula von der Leyen semble disposée à d'importantes concessions, Intercourtage rapporte un « malaise croissant » au sein de l'Union européenne avec des divisions de plus en plus marquées entre États membres sur la conduite à tenir.

Sur le plan international, le marché a été quelque peu déçu par l'aboutissement du dernier appel d'offres égyptien. L'Égypte n'a finalement acheté que 170 000 tonnes de blé, dont un bateau ukrainien de 60 000 tonnes et deux russes de 110 000 tonnes au total. Un nouvel appel d'offres à court terme sera certainement à envisager « compte tenu des besoins », souligne Agritel. Le Japon est aussi aux achats pour 127 000 tonnes de blé meunier en Amérique du nord ou en Australie.

Un organisme russe, Roshydromet, souligne par ailleurs que les conditions de cultures d'hiver ont été très mitigées au mois de novembre au moment de la levée des graines, du fait de la météo sèche et estime que plus de 20 % des cultures d'hiver sont dans de mauvaises conditions, soit un plus haut de sept ans, rapporte Intercourtage.

Vers 14h30 (13h30 GMT), sur Euronext, la tonne de blé tendre perdait 0,75 euro sur l'échéance de décembre à 208,75 euros et 1 euro sur celle de mars, à 204,25 euros, pour 21 412 lots échangés. À la même heure, la tonne de maïs perd 0,50 euro sur l'échéance janvier à 189,25 euros, ainsi que sur celle de mars à 189,75 euros la tonne, pour 1 610 lots échangés.

