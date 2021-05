Euronext Le blé en repli, pluies rassurantes pour les cultures

• AFP

Les prix du blé étaient en recul, mercredi à la mi-journée, sous l'effet notamment de pluies rassurantes aux États-Unis et en Europe.

Aux États-Unis, les premiers retours d'un tour de plaine dans le Kansas « se veulent rassurants sur le potentiel de production en blé d'hiver », a indiqué le cabinet Agritel dans une note publiée mercredi. « Ça a fait baisser Chicago. Le dernier rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (qui a publié de premières projections de récolte record pour 2021/22, ndlr) et ça, ça a calmé un petit peu les choses », a commenté Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage. « Il pleut aussi à l'Est, en Roumanie, Bulgarie, Ukraine », a ajouté M. Vercambre, qui a également souligné les précipitations bienvenues en Europe occidentale et notamment en France.

Autre facteur susceptible de peser sur les cours, le rebond de l'euro face au dollar, même s'il ne semble « pas encore contrariant pour l'activité export compte tenu de la demande mondiale annoncée toujours importante » et du niveau de prix des autres pays, a estimé le cabinet Agritel.

Concernant le maïs, les cours étaient également en repli mais demeuraient très hauts, compte tenu des dernières récoltes en France, et des stocks « très tendus », a souligné M. Vercambre. « En attendant la nouvelle récolte, on a un problème de disponibilité du maïs à court terme qui fait monter les prix », a-t-il ajouté.

Vers 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 2,50 euros sur l'échéance de septembre à 212,50 euros, et de 2,25 euros sur l'échéance de décembre à 212 euros, pour un peu plus de 15 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 2,50 euros sur l'échéance de juin à 248 euros, et de 1,75 euro sur l'échéance d'août à 244,50 euros, pour environ 750 lots échangés.

