Euronext Le blé Euronext revient au-dessus des 380 €/t

Le blé et le maïs s'offrent un petit rebond après leurs lourdes pertes des dernières séances.

Les cours des céréales tentaient un petit rebond jeudi à la mi-séance après leur rapide déclin enregistré en début de semaine. Le retrait des prix a d’ailleurs motivé le retour aux achats du Gasc après plus d’un mois et demi d’absence. L’office d’achat égyptien a finalement conclu son tender avec l'acquisition de 465 kt de blé meunier mer Noire à 480 $/t C&F, dont 240 kt d’origine roumaine et 175 kt d’origine russe (ainsi que 50 kt de blé bulgare).

L’ampleur de la reprise reste toutefois limitée par les discussions entourant la mise en place d’un corridor sécurisé qui permettrait la reprise des exportations maritimes en provenance d’Ukraine. Le départ imminent des premières moissons de céréales d’hiver dans l’hémisphère Nord vient également apporter une pression supplémentaire sur les cours des céréales actuellement.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2022 avançait de 3,25 €/t, à 383,75 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 progressait de 2,75 €/t, à 377,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison août 2022 montait de 3,5 €/t, à 332,25 €/t, le terme novembre 2022 augmentait de 2,75 €/t, à 328 €/t.

