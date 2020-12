Euronext Le blé européen se redresse

• AFP

Les prix du blé progressaient, mardi en début d'après-midi, tout en restant en dessous de 210 euros la tonne, dans un marché qui continue de suivre les discussions en vue d'un accord post-Brexit entre Européens et Britanniques.

Les cours semblaient indifférents à la légère progression de l'euro face au dollar, à 1,2121 dollar, un niveau qui pénalise d'ordinaire la compétitivité des produits agricoles européens.

Sur Euronext, peu après 14h00 (13h00 GMT), la tonne de blé tendre gagnait 2,50 euros sur l'échéance de décembre à 209,25 euros et O,50 euro sur celle de mars, à 201,75 euros, pour plus de 18 000 lots échangés. À la même heure, la tonne de maïs augmentait de 2 euros sur l'échéance de janvier à 188 euros et de 2,25 euros sur celle de mars à 189 euros, pour environ 400 lots échangés.

