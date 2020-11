L'info marché du jour Le blé français prendrait l'avantage sur son concurrent russe

Une météo plus favorable et une meilleure compétitivité : le blé français marque des points face à son adversaire russe sur le terrain des marchés agricoles internationaux !

Qui de la France ou de la Russie remportera notamment le dernier appel d'offres égyptien ? (©Pixabay // Création Terre-net Média)Malgré les améliorations annoncées dans l'info marché du jour de lundi 2 novembre, le climat de ces derniers jours a joué en faveur du blé français mais beaucoup moins du blé russe. Le temps plus sec en France permet en effet une bonne avancée des semis et un bon démarrage des cultures alors que les pluies tombées en Russie, certes bénéfiques, demeurent insuffisantes tant l'état de sécheresse des sols est important. Près de la moitié des plantes continuent donc de souffrir de déficit hydrique, affectant leur développement.Lire ou relire l'info marché du jour du 2/11/2020 : Blé : des temps meilleurs en France, en Russie et outre-AtlantiqueAinsi, dans notre pays, « les surfaces de blé devraient dépasser les 5 millions d’hectares, ce d’autant que les prix affichés en récolte 2021 incitent les agriculteurs à accroître leurs emblavements de la céréale au détriment...