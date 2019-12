Chicago Le blé monte dans un marché optimiste sur le commerce

• AFP

Les prix du blé, du maïs et du soja cotés à Chicago ont progressé jeudi, bénéficiant d'un environnement commercial et politique globalement apaisé.

« Après Noël, le marché a rouvert avec un minimum de tensions géopolitiques. L'absence de nouvelles négatives est une bonne nouvelle », indique Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics. Les acteurs du marchés sont optimistes sur la signature imminente d'un accord commercial préliminaire entre les Etats-Unis et la Chine, qui pourrait doper les achats de produits agricoles américains par Pékin, à commencer par le soja et, dans une moindre mesure, le maïs. Washington a affirmé que les ventes supplémentaires à la Chine devraient atteindre 50 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, mais Pékin n'a pas confirmé un tel montant.



Le blé a, lui, profité jeudi d'informations selon lesquelles le cabinet de recherche sur les matières premières agricoles SovEcon pourrait abaisser dans les prochains jours ses estimations sur la production russe, note Mike Zuzolo. Les conditions météorologiques inédites en Australie, confrontée à une sécheresse prolongée et ravagée par des incendies, font également partie des éléments que le marché scrute de près.



« Il faudra observer cela dans le rapport de janvier sur l'offre et la demande de produits agricoles dans le monde du ministère américain de l'agriculture », avertit Mike Zuzolo. « question sera de savoir à quel point les exportations australiennes de blé et de bœuf vers l'Asie ont été perturbées par cette situation sans précédent », ajoute l'expert.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé jeudi à 3,8850 dollars, contre 3,8750 dollars mardi (+ 0,26 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,4900 dollars, contre 5,4100 dollars à la précédente clôture (+ 1,48 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, désormais le plus échangé, s'est établi à 9,4650 dollars, contre 9,4475 dollars mardi (+ 0,19 %).





